Наглядное вероломство: США сами разоблачили главную ложь НАТО

Обнародованные архивом Совета национальной безопасности США документы свидетельствуют: западные лидеры все-таки обещали президенту СССР, что Североатлантический альянс не будет расширяться за счет бывших стран социалистического содружества. Но эти обещания, поясняет еженедельник «Звезда», никто не собирался соблюдать, а потому они не были оформлены в виде юридически обязывающих соглашений. Ныне военный блок – у наших границ. Системы ПРО и войска США в сопредельных странах – наглядное свидетельство вероломства наших «партнеров» из «цивилизованных» стран.

Миллиарды инчей западного коварства

Сегодня Россия вынуждена отвечать на куда более опасные и реальные военные угрозы, возникшие на ее рубежах, включая передовой эшелон американской системы ПРО, развертываемый в Восточной Европе. Пойдя на уступки в период объединения Германии и «строительства общеевропейского дома», Россия получила взамен кукиш, притаившийся в карманах господ Рейгана, Буша, Коля и иже с ними...

Дело в том, что в самом конце прошлого года архив Совета национальной безопасности США, расположенный в Университете имени Джорджа Вашингтона, рассекретил документы поистине исторической значимости. И они в очередной раз раскрывают цинизм и ложь западных лидеров. Из этих американских бумаг следует, что первый и последний президент СССР действительно получил от Запада четкие и многократные заверения, что НАТО не будет расширяться на Восток. Характерно, что эта сенсация обойдена вниманием мирового мейнстрима, и понятно почему.

Два исследователя – Светлана Савранская и Том Брэлтон, – которые анализировали эти бумаги, делают вывод, что между западными лидерами имелся сговор, они в один голос обещали гарантии безопасности СССР. А действия президента СССР Михаила Горбачева базировались «на подписанных документах и на ошибочных письменных сообщениях, которыми обменивались на самом высоком уровне».

Когда Владимир Путин на Мюнхенской конференции в 2007 году спрашивал об этом своих «партнеров», он, возможно, еще не имел под рукой документов СНБ, поэтому он лишь процитировал генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера, который 17 мая 1990 года в Брюсселе заявил: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности».

«Что стало с теми заверениями, которые давались нам западными партнерами после роспуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? Где сейчас эти гарантии?» – спросил Владимир Путин аудиторию Мюнхенской конференции, сплошь состоявшую из высшего европейского и американского руководства, получив в ответ лишь неодобрительный гул зала.

Присутствовавшие, кажется, забыли, что уже в 1997 году НАТО предложил войти в свой состав Венгрии, Польше и существовавшей тогда Чехословакии. И это несмотря на то, что 9 февраля 1990 года госсекретарь США Джеймс Бейкер, обращаясь к Михаилу Горбачеву, произнес историческую фразу: «НАТО не расширится на Восток ни на инч». Как известно, инч – английская мера длины, примерно равная 2,54 сантиметра, которая в данном контексте характеризует поистине английское коварство, поскольку сейчас войска и вооружение НАТО продвинулись на Восток уже не на один миллиард сантиметров.

Немало инчей в длину составляет и список лжецов, если судить по материалам архива Университета Джорджа Вашингтона. В нем присутствуют и президент Джордж Буш-старший, и министр иностранных дел Германии Геншер, и канцлер Коль, и президент Франции Миттеран, и премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Джон Мейджор… Все они убеждали Горбачева согласиться на объединение Германии и вывод советских войск из этой страны, уверяя, что на этом НАТО и остановится, а СССР будет обеспечена полная безопасность. Первый и последний президент СССР мог бы им отказать – он располагал правом вето в соответствии с послевоенными соглашениями. Без его согласия единая Германия была бы невозможна. Но он доверял своим партнерам по переговорам, поверил, как теперь выясняется, пустым заверениям и поэтому не требовал юридического оформления геополитической «сделки века». Но, как следует из бумаг СНБ США, президенту СССР заведомо лгали.

Говорили одно, а делали – другое

Вот что сказала Горбачеву Маргарет Тэтчер 23 сентября 1989 года: «Англия и Западная Европа не заинтересованы в объединении Германии. На словах в коммюнике о встречах НАТО может быть записано иначе, но на это не стоит обращать внимание. Объединения Германии мы не хотим. Оно привело бы к изменению послевоенных границ, а этого мы не можем допустить, поскольку такое развитие подорвало бы стабильность всей международной обстановки и было бы чревато угрозой для нашей безопасности. Точно так же мы не заинтересованы в дестабилизации Восточной Европы и развале Варшавского договора. Могу сказать, что такова же и позиция президента США. Он направил мне телеграмму, в которой прямо просил передать Вам, что США не предпримут ничего такого, что поставило бы под угрозу интересы безопасности Советского Союза или было бы воспринято советским обществом как угроза».

Ну и где эти обещания, еще раз хочется спросить?

Свидетельства заведомой лжи можно найти и в записях других участников переговоров. Например, посла Великобритании в России Родрика Брейтуэйта, который зафиксировал разговор между Джоном Мейджором и Михаилом Горбачевым 5 марта 1991 года, когда первый сказал второму: «Я думаю, что Ваши подозрения насчет роли НАТО в создавшейся ситуации – результат недоразумения. Мы не думаем об усилении НАТО, мы координируем усилия, чтобы улучшить отношения между Европейским союзом и НАТО».

По воспоминаниям госсекретаря США Роберта Гейтса, советского лидера «побуждали верить» обещаниям, «в то время как в большой спешке и в секрете готовилось расширение НАТО на Восток».

Впрочем, как следует из обнародованных документов, на Западе противоборствовали две точки зрения на судьбу Европы и СССР. Одна группа (и ее, видимо, наиболее четко олицетворял президент США Буш-старший) предлагала не педалировать советский крах, в том числе и из страха непредсказуемых последствий (например, судьбы ядерных вооружений). Сторонники этой точки зрения предпочитали позволить вступить в альянс только объединенной Германии – и не двигаться дальше. Другая группа стремилась по максимуму использовать создавшееся соотношение сил, стимулировать развал СССР и стремительное приближение НАТО к российским границам.

Но различие между этими двумя точками зрения было, по сути, незначительным. Оно заключалось только в темпах реализации одного и того же плана. «Умеренные» были убеждены, что Советский Союз не рухнет так быстро, как это случилось в конце 1991 года. Они были готовы ждать дольше, но делали бы то же, что и вашингтонские ястребы хотели сделать немедленно.

Результат этого надувательства нам хорошо известен. Советские войска стремительно покинули Германию, произошло поглощение ФРГ ГДР, ликвидирована Организация Варшавского договора, подписан невыгодный для нас Договор о сокращении ракет средней дальности и так далее. Но главное, что агрессивный блок НАТО придвинулся вплотную к российским границам, поглотив некогда дружественные нам страны.

Западные партнеры убеждают нас в том, что это не опасно, что НАТО вовсе не угрожает России, а лишь обеспечивает безопасность своих членов. Но можно ли в это верить после того исторического обмана, после украинского госпереворота, на фоне гибридной войны, развязанной против России?

ПРО партнерство во имя войны

К тому же западные «партнеры» продолжали лгать и после ухода Горбачева и развала СССР. Они также цинично надували президента демократической России Бориса Ельцина, когда внушали ему, что программа НАТО «Партнерство во имя мира» является безобидной альтернативой расширению НАТО на Восток.

Рассекреченные документы свидетельствуют, что в разговоре 22 октября 1993 года в Москве государственный секретарь США Уоррен Кристофер заверил Ельцина, что «Партнерство во имя мира» открывает двери для участия России вместе со всеми европейскими странами и вовсе не предполагает принятия новых членов в НАТО, на что Ельцин отреагировал: «Это гениально!». Фактически, как следует из других документов, русских намеренно вводили в заблуждение.

«Партнеры» вешали лапшу на уши Ельцину и его министру иностранных дел Козыреву вплоть до президентских выборов 1996 года, хотя еще до них готовился план расширения НАТО за счет Венгрии, Польши и Чехословакии, что и произошло в 1997 году. И даже после этого Россия продолжала настаивать (в чем-то наивно полагаясь на «понимание» Запада) на создании общеевропейской системы коллективной безопасности.

На встрече Бориса Ельцина с президентом США Биллом Клинтоном в июне 1995 года в Галифаксе российский президент рассыпался в любезностях: «Я сам и российское руководство не сомневаемся в нашем партнерстве. Мы построим партнерство на основе нашей дружбы, Вашей и моей, и мы сделаем это ради мира во всем мире. Мы должны придерживаться нашей позиции, которая заключается в том, что не должно быть быстрого расширения НАТО, важно, чтобы ОБСЕ была основным механизмом для разработки нового порядка безопасности в Европе. Конечно, НАТО тоже является важным фактором стабильности, но НАТО должен превратиться в политическую организацию».

Какую «безопасность» они нам готовили, понятно сейчас даже ребенку.

В этой связи хотелось бы напомнить еще об одном уже более современном, но не менее знаменитом документе – американском билле 2277, который в 2014 году прошел два чтения, но был возращен в сенатский комитет по международным делам. Этот закон – еще не объявление войны России, но уже подготовка к ней. Документ называется «О предотвращении агрессии России» и включает целый ряд мер – от резкого укрепления военной составляющей НАТО, поставок оружия Украине до экономического удушения России. Большая часть из этого набора уже реализуется. Сам документ демонстрирует реальное отношение Запада к нашей стране и может быть принят в любой момент. Хотя его отсутствие не мешает вести против России гибридную войну, которая может перерасти в военный конфликт.