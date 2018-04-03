В Роструде рассказали, как россияне будут отдыхать в мае и июне

В Роструде напомнили, что в связи с празднованием 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд – с 29 апреля по 2 мая, пишет «Интерфакс».

Понедельник, 30 апреля, объявлен выходным из-за переноса на него выходного дня с субботы, 28 апреля. Среда, 2 мая, будет нерабочим днем в связи с переносом на эту дату праздничного выходного с 7 января, который в этом году выпал на воскресенье.

Во время празднования Дня Победы (9 Мая, среда) переносов не будет. Предпраздничный рабочий день 8 мая укоротят на один час.

Следующие выходные будут в День России, 12 Июня. Россияне смогут отдохнуть три дня подряд – с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно.