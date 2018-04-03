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Десятки километров тоннелей и снайперские точки: кадры «подземного города» боевиков под Дамаском

Алексей Головко
08:29 03.04.2018
Террористы удерживали пригороды Дамаска в Восточной Гуте более пяти лет. Они успели вырыть вокруг столицы Сирии настоящий «подземный город» для тайных атак и диверсий.

Боевики вырыли десятки километров тоннелей в окрестностях Дамаска для скрытного перемещения по Восточной Гуте. Этот «подземный город» обнаружили бойцы сирийской армии после освобождения населенного пункта Джобар.

Этот пригород Дамаска террористы удерживали более пяти лет. За это время они успели освоиться здесь и вырыть целую сеть подземных тоннелей для внезапных атак против правительственных войск. Подземные коммуникации боевиков тянутся на многие километры.

Один из тоннелей ведет к бетонному зданию, которое расположено всего в 150 метрах от окраины Дамаска. Здесь размещались снайперы боевиков. Позиция позволяла атаковать им как солдат сирийской армии, так и мирных жителей столицы республики.

«Я и мои бойцы 5 лет сражались за Джобар. Отсюда боевики убивали наших сограждан. И теперь, с помощью российской армии мы, наконец, победили», - рассказал сирийский офицер Али Раид.

Мирные жители продолжают возвращаться в освобожденные пригороды Дамаска в Восточной Гуте. Однако гуманитарная ситуация остается тяжелой. Многие из вернувшихся не имеют крыши над головой, им не хватает еды и чистой воды. В населенные пункты приезжают машины с хлебом и припасами – многие мирные жители не питались уже несколько дней.

Проблемы на освобожденных территориях и с медициной. Сейчас сирийские медики делают прививки новорожденным. Они работают по всей стране, но в городах, только что что освобожденных от боевиков, вопрос стоит особенно остро.

«Сейчас мы делаем прививки новорождённым. Здесь огромное число детей, которые ни разу не были на медицинском осмотре. Боевиков не волновали такие вопросы. Мы делаем прививки по всей территории Сирии. И вот теперь смогли доехать до только освобождённых районах. Мамы бегут к нам с детьми со всех сторон», - рассказала доктор Меджулим Ибрагим.

Несмотря на тяжесть ситуации, жители продолжают возвращаться в свои дома. Многие уже приводят жилище в порядок и обустраивают мирную жизнь. Сейчас главной задачей в Восточной Гуте является создание и поддержка инфраструктуры для вернувшихся домой сирийцев, которых насчитывается уже более сорока тысяч.

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