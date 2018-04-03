Задержанным Украиной российским морякам предложили свободу в обмен на гражданство

Украинские пограничники, которые арестовали крымское рыболовецкое судно «Норд», предложили морякам свободу, если они признают себя гражданами Незалежной. Об этом сообщили сами пленники.

Задержанные добавили, что от таких, мягко говоря, странных условий освобождения весь экипаж в составе десяти человек отказался.

Судно «Норд» было задержано в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта и сейчас стоит в порту Бердянска. У россиян отобрали паспорта, им запрещено покидать борт, а российского консула на борт не пускают, продукты морякам доставляют их адвокаты.

Кроме того, в то время как на «Норде» серьезные проблемы с питьевой водой, Украина угрожает отключить судно от электричества, которое подается с берега.

Заключать с крымским судовладельцем договор об обслуживании в Бердянске отказываются. А украинская прокуратура наложила на судно арест, обвинив экипаж и, в частности, капитана (ему грозит до пяти лет лишения свободы) в якобы нарушении границы территориальных вод.

Крымское управление ФСБ в ответ возбудило уголовное дело по ст. 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».