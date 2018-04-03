Обама тайно построил себе бункер на случай ядерной войны

Под западным крылом Белого дома был построен пятиэтажный секретный бункер для президента США и его администрации на случай ядерной войны.

Об этом говорится в книге бывшего репортера Washington Post Рональда Кесслера «Белый дом Трампа: изменение правил игры». Отдельные выдержки из нее публикует издание Washington Examiner.

Строительство сооружения началось в 2010 году, когда должность главы государства занимал Барак Обама и было завершено незадолго до окончания его второго срока. Стоимость проекта составила 376 миллионов долларов.

Как пишет Кесслер, Дональд Трамп, после того как стал президентом вместе со своими помощниками посетил бомбоубежище.

Издание отмечает, что под восточным крылом Белого дома есть еще один бункер - центр по чрезвычайным операциям президента. Он также призван защищать американских лидеров от ядерного удара. В этот бункер 11 сентября 2001 года во время терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне был эвакуирован бывший вице-президент США Ричард Чейни.