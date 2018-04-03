СК РФ установил заказчика и организатора теракта в метро в Санкт-Петербурге

Следственный комитет РФ установил всех причастных к организации теракта в метро в Санкт-Петербурге, включая заказчика, организатора и исполнителей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей», - заявили в ведомстве.

В СК уточнили, что взрыв в метро организовали представители одного из радикальных террористических сообществ.

«Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации», - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она отдельно обратила внимание на тот факт, что именно тщательный анализ так называемых «электронных следов», которые остаются при таких способах связи, позволил быстро вычислить всех причастных к организации теракта.

В настоящее время, по словам Петренко, в качестве обвиняемых по делу о теракте привлечено 11 человек, все они заключены под стражу.

Теракт в метрополитене Санкт-Петербурга был совершен днем 3 апреля 2017 года. Жертвами трагедии стали 15 человек, свыше 100 пострадали.