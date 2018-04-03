Таксидермист превратил мертвого кролика в тостер, чтобы отпраздновать Пасху

Британский таксидермист по имени Джек Девани обработал тушку мертвого кролика, встроив в него тостер. Результат своей работы таксидермист обнародовал в Facebook.

Таким образом Девани решил отметить Пасху, одним из символов которой в странах Запада является именно пасхальный кролик. Тостер получился вполне функциональным – из кролика действительно выскакивают поджаренные тосты. Автор работы назвал его «идеальным пасхальным созданием».

Сам Девани утверждает, что тостер работает прекрасно и более чем пригоден для приготовления завтрака. Тем не менее таксидермист признает, что устройство может быть пожароопасным, поскольку мех кролика в нем расположен в близком соседстве с нагревательными элементами.

Джек Девани не впервые шокирует публику своими работами. В частности, в прошлом году он уже занимался изготовлением функциональных чучел. Студент-таксидермист производил пеналы из мертвых крыс и продавал из через Сеть. Вырученные средства он тратил на обучение.