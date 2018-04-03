Бюро кредитных историй получило доступ к аккаунтам заемщиков во «ВКонтакте»

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) разработало специальный сервис по проверке личных данных, который будет анализировать аккаунты заемщиков в социальных сетях. Об этом пишет РБК, сославшись на представителей отрасли.

Как сообщает издание, технологическую помощь в разработке сервиса оказала Mail.Ru Group, являющаяся владельцем «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Представители компании уверяют, что доступ будет предоставлен только к актуальным и открытым данным аккаунтов социальных сетей. Информация, которая скрыта или удалена пользователем, не будет отображаться.

Условия сотрудничества Mail.Ru Group с НБКИ не раскрываются, при этом первые утверждают, что будут бороться с попытками несанкицонированного сбора информации о пользователях своих соцсетей.