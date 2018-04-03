В США возмутились повышением цены на лекарство от рака на 1400%

Группа американских сенаторов запустила расследование с целью выяснить причину резкого подорожания антиракового препарата «Ломустин» более чем в 15 раз. Об этом сообщает издание The Hill.

Противоопухолевый препарат «Ломустин» не имеет аналогов и применяется с 1976 года для лечения лимфомы Ходжкина и различных опухолей мозга. Для ряда серьезным заболеваний он является единственным эффективным медикаментом. Капсула лекарства в 2003 году стоила 50 долларов, причем в самой высокой дозировке.

Однако сейчас «Ломустин» продается по цене 768 долларов за капсулу, подорожав на 1400%. Несколько сенаторов отправили фармацевтической компании-производителю письмо с просьбой пояснить, за счет чего произошло подорожание, а также обнародовать цифры прибыли с препарата «Ломустин».