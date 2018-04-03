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Британские СМИ разглядели «сигнал агрессии» в новейшей авиабомбе «Дрель»

Вадим Синицын
06:59 03.04.2018
Daily Express опубликовала материал, посвященный новейшей российской авиационной бомбе «Дрель». По мнению британских журналистов, она «сигнализирует об агрессии Кремля».
Британские СМИ разглядели «сигнал агрессии» в новейшей авиабомбе «Дрель»
Фото: Минобороны РФ

Новейшая российская авиабомба «Дрель», которая будет принята на вооружение в текущем году, «сигнализирует об агрессии Кремля». К такому неожиданному выводу пришли авторы британского таблоида Daily Express.

В материале приводятся цитаты заместителя главы концерна «Техмаш» Александра Кочкина. В частности, Кочкин упоминает, что «Дрель» невидима для радаров и может использоваться на всех типах самолетов.

Кроме того, бомба может быть сброшена за 30 километров до точки поражения, и для ее сброса самолету необязательно заходить в воздушное пространство противника. Также «Дрель» снабжена кластером из 15 самоприцеливающихся боеприпасов, чего достаточно для уничтожения ракетной батареи или танковой колонны.

Издание традиционно для британской пропаганды ведет речь о «российской агрессии», в число примет которой включает и новейшую авиационную бомбу. Автор статьи заявляет, что информация о «Дрели» якобы была обнародована после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, и это действие является «дополнительным сигналом агрессии».

Однако автор Daily Express сознательно или бессознательно допускает фактическую ошибку. Скрипаль был отравлен 4 марта, информация о бомбе «Дрель» появилась значительно раньше – еще в январе текущего года об этом вооружении писала та же Daily Express. Сама разработка была представлена «Техмашем» в 2015 году. Судя по всему, хронологическая неувязка не смущает автора, желающего доказать свой тезис о «российской агрессии» любыми способами.

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