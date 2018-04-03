В Россию вернулся обновленный Lexus IS

Российские дилеры компании Lexus открыли прием заказов на обновленную версию седана Lexus IS. Об этом сообщает «Движок».

Популярный компактный седан в Российской Федерации будет распространяться только в версии IS 300. Эти автомобили оснащены турбомотором с мощностью 245 л. с. при 5800 оборотах в минуту. Стартовая цена рестайлинговой версии Lexus IS в России составит 2 299 000 рублей.

За эти деньги покупатель получит комплектацию Comfort. Она предполагает наличие восьми подушек безопасности, мультимедийной системы с десятидюймовым дисплеем и навигацией, аудиосистемы, климат-контроля, датчика света, кожаной отделки элементов салона и других опций. Также будут доступны более продвинутые версии Executive и F Sport.