Ракета-носитель Falcon 9 запущена с мыса Канаверал

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал. Запуск ракеты состоялся 2 апреля вечером.

На борту корабля находится более 2647 килограммов полезного груза для Международной космической станции, включая провизию, оборудование и предметов первой необходимости.