Ракета-носитель Falcon 9 запущена с мыса Канаверал
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с с космическим грузовым кораблем Dragon, на котором находится груз для МКС.
Фото: SpaceX/ Twitter
Видео: NASA/ Twitter
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал. Запуск ракеты состоялся 2 апреля вечером.
На борту корабля находится более 2647 килограммов полезного груза для Международной космической станции, включая провизию, оборудование и предметов первой необходимости.
«Запуск двигателя второй ступени завершен. Вывод Dragon на заданную орбиту подтвержден», - сообщила компания SpaceX в Twitter.