ЦБ создаст фонд «плохих активов» на базе банка «Траст»
На основе банка «Траст» будет создан «плохой» банк. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев.
Суть введения такого «плохого» фонда заключается в том, чтобы держать все «токсичные» активы где-нибудь в одном месте и подальше, в то время как в государственных банках останутся лишь хорошие активы.
К фонду, созданному на базе банка «Траст», будут также присоединены «проблемные» активы банка «Рост», «Автовазбанка» и отчасти «Промсвязьбанка».
Сейчас все они находятся на разных этапах оздоровления при содействии Банка России.
Поздышев добавил, что общая сумма «токсичных активов» составит 1 трлн 100 млрд рублей. Эту же сумму ЦБ предоставит в виде кредита под 0,5%.
В бизнес-план закладывается от 40 % до 60 %, которые должны вернуться.