Ушел из жизни создатель сериала «Коломбо» Стивен Бочко

Американский сценарист и продюсер Стивен Бочко умер в возрасте 74 лет, передает издание Hollywood reporter.

Он ушел из жизни 1 апреля в окружении своих родных и близких. Несколько лет назад врачи обнаружили у Бочко рак. Борясь с недугом, он решил оставить Голливуд и вести спокойный уединенный образ жизни.

Бочко был одним из самых успешных телепродюсеров восьмидесятых и девяностых.

Он был автором более 40 проектов. Среди них такие популярные сериалы, как «Коломбо», «Полиция Нью-Йорка», «Закон Лос-Анджелеса», «Блюз Хилл-стрит».

Помимо этого, Бочко является обладателем десяти статуэток премии «Эмми», а в 1997 году ему была присуждена премия BAFTA.