Российские дипломаты встретились с летчиком Ярошенко в американской тюрьме

Российские дипломаты посетили летчика Константина Ярошенко, которого США обвинили в организации поставки партии наркотиков.

Об этом сообщило Генконсульство РФ в Нью-Йорке.

«Он пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин и негативное личное отношение к нему со стороны», - говорится в Twitter Генконсульства РФ.

Тем не менее, дипломаты пообещали разобраться с этой ситуацией и уже отправили руководству тюрьмы официальное письмо, в котором потребовали соблюдать законные права летчика.

Как сообщает Генконсульство, ситуация полностью находится под контролем.

Константин Ярошенко был лишен свободы сроком на 20 лет. Ранее Дональд Трамп рассмотрел обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, однако не нашел оснований для помилования российского летчика Константина Ярошенко.