Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Воскрешение Marussia: в Сети появились фото восстановленных спорткаров

Александра Арсентьева
04:51 03.04.2018
На кадрах показан процесс покраски других «Марусь», которые были куплены компанией VIP-Service.
Воскрешение Marussia: в Сети появились фото восстановленных спорткаров
Фото: RCI News Russian Car Industry / ВКонтакте

В Сети появились снимки, на которых показан процесс восстановления нескольких уцелевших машин и прототипов компании Marussia, которые выкупила новосибирская компания VIP-Service. Фотографии опубликованы в группе RCI News | Russian Car Industry в социальной сети «ВКонтакте».

Белая машина на фото – самая мощная модификация купе B1. Она оснащается 2,8-литровым мотором V6 производства Cosworth, его мощность составляет 420 лошадиных сил. Автомобиль находится на ходу, однако ему нужен кузовной ремонт.

Картинка

На кадрах также показан процесс покраски других «Марусь», которые были куплены компанией VIP-Service.

О том, что новосибирское тюнинг-ателье приобрело шесть машин компании Marussia, сообщалось в ноябре прошлого года. Фирма получила купе B1 и B2, родстер B1, а также прототип кроссовера F2. Также без силового агрегата был привезен концепт-кар B3.

Тогда же отмечалось, что в VIP-Service рассматривают возможность приобретения прав на бренд Marussia с возможностью возобновления производства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Это попахивает шизофренией – доктор химических наук о версии отравления Скрипалей гречкой
Дата02.04.2018, 22:30
Это попахивает шизофренией – доктор химических наук о версии отравления Скрипалей гречкой
Опубликованы яркие кадры стрельб в Баренцевом море
Дата03.04.2018, 05:00
Опубликованы яркие кадры стрельб в Баренцевом море
Овечкин вышел на лед в своем 1000-м матче НХЛ
Дата02.04.2018, 05:37
Овечкин вышел на лед в своем 1000-м матче НХЛ
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Солдат будущего: умные пули, броня из жидкости и дополненная реальность
Дата02.04.2018, 09:05
Солдат будущего: умные пули, броня из жидкости и дополненная реальность
Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова
Дата01.04.2018, 08:24
Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
03:36 В стране и мире
Савченко опубликовала реформаторскую программу из СИЗО
00:21 В стране и мире
Видео
При взрыве в Ереване пострадали три гражданина России
21:40 В стране и мире
Видео
Пожарным удалось потушить загоревшийся многоквартирный дом в Сочи
21:03 В стране и мире
Видео
Деньги не пахнут: Верка Сердючка призналась в тайных выступлениях в России
20:38 Армия
Видео
Адмирал объяснил стратегическое значение передислокации Каспийской флотилии
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Отважный гусь обратил в бегство морпехов США: видео Видео
Отважный гусь обратил в бегство морпехов США: видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Бррр»: западные СМИ о снежном спуске сотен полуголых лыжников в Сочи Видео
«Бррр»: западные СМИ о снежном спуске сотен полуголых лыжников в Сочи
Российский дизайнер показал концепт суперкара Lada Questa
Российский дизайнер показал концепт суперкара Lada Questa
Скрипалей отравили гречкой – британские следователи нашли новый виток дела Видео
Скрипалей отравили гречкой – британские следователи нашли новый виток дела
Истребитель Як-3 задел машину при посадке и раскрошил крыло вдребезги Видео
Истребитель Як-3 задел машину при посадке и раскрошил крыло вдребезги
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.