Воскрешение Marussia: в Сети появились фото восстановленных спорткаров

В Сети появились снимки, на которых показан процесс восстановления нескольких уцелевших машин и прототипов компании Marussia, которые выкупила новосибирская компания VIP-Service. Фотографии опубликованы в группе RCI News | Russian Car Industry в социальной сети «ВКонтакте».

Белая машина на фото – самая мощная модификация купе B1. Она оснащается 2,8-литровым мотором V6 производства Cosworth, его мощность составляет 420 лошадиных сил. Автомобиль находится на ходу, однако ему нужен кузовной ремонт.

На кадрах также показан процесс покраски других «Марусь», которые были куплены компанией VIP-Service.

О том, что новосибирское тюнинг-ателье приобрело шесть машин компании Marussia, сообщалось в ноябре прошлого года. Фирма получила купе B1 и B2, родстер B1, а также прототип кроссовера F2. Также без силового агрегата был привезен концепт-кар B3.

Тогда же отмечалось, что в VIP-Service рассматривают возможность приобретения прав на бренд Marussia с возможностью возобновления производства.