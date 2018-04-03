Поклонники «Звездных войн» нашли актрису на роль принцессы Леи

Фанаты культовой эпопеи «Звездные войны» создали онлайн-петицию, в котором просят утвердить голливудскую актрису Мерил Стрип на роль принцессы Леи.

По мнению большинства фанатов, Мерил Стрип – идеальный кандидат на эту роль.

«У нее три статуэтки «Оскар» и двадцать номинаций, ее достижения в кино всеми признаны», — говорится в тексте петиции.

Помимо этого, фанатов не мог оставить равнодушным тот факт, что Стрип и Фишер (бывшая исполнительница роли принцессы Леи - прим.ред.) были близкими подругами.

Петицию подписали свыше 8,5 тысяч поклонников фантастической саги. Ожидается, что, как только количество подписей составит девять тысяч, письмо с просьбой будет сразу же отправлено к режиссеру девятого эпизода.

Кэрри Фишер играла роль принцессы Леи Органы в «Звездных войнах» с 1977 года. 27 декабря 2016 года она скончалась.