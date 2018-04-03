Савченко опубликовала реформаторскую программу из СИЗО

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, находящаяся в данный момент под арестом, обратилась к гражданам Украины через социальную сеть Facebook.

Нардеп выложила пост под заголовком “Изменение политической системы», в котором опубликовала подробную программу предлагаемых ею реформ.

«Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому что она основывается на природном укладе — мировоззрении украинцев с давних времён и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности», - говорится в заявлении на странице.

Первым делом, Савченко предлагает изменить избирательную систему страны.

Помимо этого, отмечается, что страна нуждается в переписи населения, а также предоставления права жителям отзывать депутатов с должностей.

Также нардеп добавила, что необходимо переформировать бюджет страны и реформировать судебную и правоохранительную системы.

Напомним, депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали по обвинению в подготовке госпереворота и теракта на Украине. Суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.