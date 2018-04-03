В центре Киева неизвестные устроили стрельбу и избили иностранца. Об этом сказано в сообщении на сайте местных правоохранительных органов.

В заявлении говорится, что в 16:50 в полицию поступило сообщение, что по улице Верхней слышны выстрелы.

«На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Porsche Cayenne, возле которого нашли две гильзы. Из показаний свидетелей, после того, как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два автомобиля», – сказано в сообщении.

При осмотре машины правоохранителями был изъят пистолет револьвер под патрон Флобер. Отмечается, что на месте инцидента был обнаружен иностранец 1988 года рождения со следами побоев. Он рассказал, что на него напали неизвестные ему люди. Пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства случившегося.