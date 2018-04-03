Ученые заявили, что женщинам стоит отказаться от красного мяса

Группой специалистов из Университета Лидса (Великобритания) на протяжении 17 лет наблюдали за 32 тысячами британок. Они сопоставляли рацион и состояние здоровья участниц. В результате у 335 женщин был обнаружен рак толстой кишки. Об это сообщается в журнале International Journal of Cancer.

Проанализировав всю информацию, специалисты пришли к выводу, что у испытуемых, которые регулярно употребляли красное мясо (свинину, говядину, баранину), риск развития рака нижних отделов толстой кишки оказался выше.

Отмечается, что исследователи не спешат делать выводы о том, что исключение красного мяса из рациона может стать профилактикой рака кишечника. Они заявляют, что для подтверждения этого нужны более масштабные исследования. Но, по словам специалистов, тем, у кого есть наследственная предрасположенность к этому заболеванию, необходимо задуматься об отказе от красного мяса.