Футболист завершил карьеру ради съемок в порно

Футболист Давиде Йовинелла, который выступал за клуб итальянской Серии D «Помильяно», решил сменить род деятельности. Он нашел более прибыльное занятие: 24-летный футболист успешно прошел кастинг для съемок в фильмах 18+. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Отмечается, что Йовинелла обошел 3000 конкурентов. Бывший футболист уже придумал себе сценический псевдоним Давиде Монтана. Начинание Давиде поддержал итальянский режиссер и порноактер Рокко Сиффреди.