Футболист завершил карьеру ради съемок в порно
Бывший футболист уже придумал себе сценический псевдоним Давиде Монтана.
Фото: Davide Montana / Facebook
Футболист Давиде Йовинелла, который выступал за клуб итальянской Серии D «Помильяно», решил сменить род деятельности. Он нашел более прибыльное занятие: 24-летный футболист успешно прошел кастинг для съемок в фильмах 18+. Об этом сообщает издание L’Equipe.
Отмечается, что Йовинелла обошел 3000 конкурентов. Бывший футболист уже придумал себе сценический псевдоним Давиде Монтана. Начинание Давиде поддержал итальянский режиссер и порноактер Рокко Сиффреди.
«Он сказал, что у меня большой потенциал», – заявил Йовинелла.