Актер Мухтар Гусенгаджиев получил 22 года колонии за растление несовершеннолетних

Актер Мухтар Гусенгаджиев был осужден на 22 года по ч. 4 ст. 132 УК РФ и ст. 242.2 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по городу Москве.

Свой срок Гусенгаджиеву предстоит отбывать в колонии строгого режима.

Следствие постановило, что 53-х летний актер ответственен за растление 9 летней дочки своей знакомой и других детей. Доказательствами являются соответствующие видеозаписи, найденные в его квартире.

«Следствием и судом установлено, что на протяжении с 2012 по 2015 год Гусенгаджиев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сам актер свою вину не признает и считает, что видеозаписи были сфабрикованы родственниками, которые якобы хотят заполучить его квартиру в центре Москвы.

Мухтар Гусенгаджиев — известный артист цирка и кино. За его плечами более 30 ролей. Наибольшую популярность ему принесло участие в таких проектах, как «Дорогая Маша Березина», «Кулагин и партнеры», «Карпов» и «Последний из Магикян».