Испытания беззвучной модели Ferrari попали на видео

Компания Ferrari на итальянской гоночной трассе «Фиорано» испытывает автомобиль, который передвигается, не издавая ни одного звука. Видеоролик с машиной опубликован на канале PurePerformance в YouTube.

Никаких подробностей об автомобиле не сообщается. Кузов тестового автомобиля напоминает купе Ferrari 488. Задняя и передняя часть прототипа скрыты камуфляжем.

Ранее сообщалось о том, что в Ferrari хотят развивать линейке моделей с гибридными силовыми установками. Также отмечалось, что эти машины будут строиться вокруг моторов V12, как это реализовано у 963-сильного гиперкара Ferrari LaFerrari.

Ferrari 488, на которое похож замеченный на трассе «Фиорано» прототип, оснащен восьмицилиндровым турбомотором, рабочий объем которого составляет 3,9 литра. Его мощнейший вариант выдает 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента.