В компании Infiniti рассказали об особенностях обновленного QX80

Компания Infiniti объявила о начале российских продаж обновленного внедорожника QX80, а также сообщила подробности о модели для рынка России. При этом цены на автомобиль пока не называются, дорестайлинговый Infiniti QX80 в настоящее время стоит минимум 3 950 000 рублей. Об этом сообщает издание Motor.

Отмечается, что модель будет доступна в двух комплектациях. Базовым для Infiniti QX80 станет исполнение Luxe. В список оснащения таких автомобилей войдет LED-светотехника, мультимедийная система с возможностью отображения данных о пробках и мониторами в подголовниках, система кругового обзора и сиденья с электроприводом в восьми направлениях.

Infiniti QX80 в комплектации Luxe ProACTIVE оснастят набором систем безопасности Safety Shield, который включает активный круиз-контроль c функцией поддержания дистанции до впереди идущей машины, систему удержания и предупреждения о выходе из полосы движения, предупреждения о возможном столкновении, мониторинга слепых зон. Кроме того, внедорожник получит цифровое зеркало заднего вида и более продвинутую аудиосистему.

Также вне зависимости от комплектации автомобиль оснащается 5,6-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 405 лошадиных сил. Трансмиссия – семидиапазонный «автомат». Отмечается, что с нуля до ста километров в час машина разгоняется за 6,5 секунды. Автомобиль способен разгоняться до 210 километров в час.

В ноябре прошлого года на Дубайском автосалоне прошел публичный дебют обновленного QX80. Модель выполнена в стилистике концепт-кара QX80 Monograph, который был представлен в 2017 году на моторшоу в Нью-Йорке.