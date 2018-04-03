Астрономы запечатлели «космический глаз», состоящий из сотен галактик

Телескоп «Хаббл» сделал фотографию «космического глаза». Он состоит из множества скоплений галактик, свет от которых искажается полями гравитации.

Об этом сообщает британская газета The Independent.

Учеными «космический глаз» был зарегистрирован как объект SDSSJ01460929.

Более того, астрономам удалось обнаружить звезду, находящуюся на расстоянии 9 миллиардов световых лет.

Сначала ученые заметили лишь точку света, и только спустя время им удалось установить, что перед ними на самом деле звезда.

«Впервые мы видим отдельную нормальную звезду, а не гамма-всплеск. Мы видим стабильную звезду на расстоянии 9 миллиардов световых лет», - сообщил профессор Алексей Филиппенко, астроном Калифорнийского университета в Беркли.

Чтобы понять причину возникновения такого явления, как «космический глаз», ученые сообщили, что собираются и дальше изучать отражение данной галактики.