В Белом доме подтвердили предложение Трампа провести встречу с Путиным

Американский президент Дональд Трамп обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным несколько возможных мест встречи. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Как подтвердил сам президент 20 марта спустя несколько часов после телефонного разговора с Путиным, они обсудили встречу “в не столь отдаленном будущем” и ряд возможных мест, включая Белый дом», – сказала она, перелает The Guardian.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Трамп во время разговора с Путиным предложил провести встречу в Вашингтоне.