Турция выдала разрешение на строительство АЭС «Аккую»

Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую». Об этом сообщает Anadolu.

Как сообщает агентство, регулятор признал проект АЭС соответствующим всем принятым в Турции требованиям.

Ожидается, что торжественная церемония по закладке фундамента АЭС «Аккую» состоится во вторник в ней будут принимать участие президент Российской Федерации Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Общая стоимость возведения атомной электростанции составит $20 млрд. Проект на 100% финансируется российской стороной, и, согласно подписанному межправсоглашению, не меньше 51% акций должны принадлежать компаниям из Российской Федерации, а 49% могут быть проданы внешним инвесторам.