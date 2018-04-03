Nissan отзывает почти 800 кроссоверов X-Trail в России

Японская компания Nissan отзывает около 770 машин модели X-Trail на территории России из-за проблем с каркасом задней безопасности, уведомляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт».

«Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего под отзыв попадают 769 машин, выпущенные в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года.

Владельцы этих моделей автомобилей будут проинформированы о необходимости обратиться в сервисный центр, где на их машинах будет заменен каркас заднего сидения.

Впрочем, автомобилисты могут самостоятельно проверить, подлежит ли машина отзыву, по VIN-коду.

Все сервисные работы будут проведены на счет компании.