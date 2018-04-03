При взрыве в Ереване пострадали три гражданина России

Трое граждан России пострадали при взрыве в центре Еревана. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщается на сайте МЧС Армении.

По информации ведомства, 2 апреля в 19:44 по московскому времени поступил сигнал, что в одном из кафе на Северном проспекте в Ереване прогремел взрыв, есть пострадавшие и необходима помощь спасателей.

Среди пострадавших людей: и трое россиян (дети 15 лет), и двое граждан Ирана (в возрасте 24 года) трое граждан Армении (дети шести и восьми лет). Одна девочка (гражданка Армении) находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной произошедшего стал взрыв кислородного баллона.