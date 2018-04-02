В МИД РФ отреагировали на сообщения о саммите по Донбассу

В Министерстве иностранных дел России заявили, что пока ничего не знают о подготовке встречи лидеров Германии, Франции и Украины, посвященной вопросу размещения миротворцев ООН на юго-востоке Украины.

«В МИД России о такой встрече пока ничего не знают», – сказал во внешнеполитическом ведомстве источник «РИА Новости».

Ранее издание «Коммерсант» сообщало, что в Германии в мае может пройти саммит глав Украины, ФРГ и Франции, который будет посвящен размещению в Донбассе миротворцев ООН.

Напомним, украинский лидер Петр Порошенко сообщал, что 10 апреля приедет в Германию, чтобы провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Порошенко собирается обсудить с ней ввод миротворцев в Донбасс.