Восстановлена хронология действий спасателей во время крупного пожара в Кемерове

МЧС РФ восстановило хронологию первоначальных действий пожарных в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Сообщается на сайте МЧС РФ.

По информации ведомства, в 16:04 по местному времени поступил звонок от очевидца, уже через пять минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые сразу же приступили к спасению людей, которые находились на четвертом этаже здания. Далее происходило наращивание сил и средств, а также формировались звенья газодымозащитной службы.

Пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности. К 16:15 у торгового комплекса уже вели работу пять отделений пожарных – семь автоцистерн, автолестница и три единицы специальной пожарной техники. В тушении участвовали все городские пожарные силы: было задействовано свыше 840 человек и почти200 единиц техники.

Вся документация о действиях спасателей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» была передана Следственному комитету.

Напомним, 31 марта глава СК Александр Бастрыкин пообещал родственникам пострадавших и погибших найти виновных в трагедии, а также проверить действия экстренных служб во время пожара.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате него погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В СК основной версией произошедшего считают неисправность проводки, в МЧС – поджог. Семь человек стали обвиняемыми по уголовному делу.