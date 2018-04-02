В батутном зале ТЦ «Зимняя вишня» были обнаружены высоковольтные провода

В рамках расследования дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Следственный комитет обнаружил высоковольтные провода, находящиеся в батутном зале.

Следователи-криминалисты сообщают, что провода свисали непосредственно над ванной с мягкими кубиками.

Это свидетельствуют о нарушении всех правил техники безопасности.

Предварительной причиной пожара следователи назвали короткое замыкание, которо могло начаться именно в батутной комнате.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Он унес жизни 64 людей. Большинство из них – дети.

Ранее сообщалось, что управляющая торговым центром «Зимняя вишня», задержанная в Кемерово, решила обжаловала свой арест.