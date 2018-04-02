СМИ: саммит по миротворцам в Донбассе хотят провести без России

Украина собирается предложить Германии и Франции провести саммит лидеров государств по вопросу размещения миротворцев в Донбассе без участия России, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента Незалежной.

Мероприятие, которое, пишет издание, запланировано на май и должно пройти в немецком Аахене, подразумевает формат по образцу «нормандской четверки», однако участие российского лидера Владимира Путина там не предусматривается.

В то же время источник газеты в российском МИД отметил, что Москва не будет выступать против формата подобных встреч. Однако в России подчеркивают, что окончательное решение о миротворцах должен принимать Совбез ООН

Напомним, в прошлом году Путин предложил внести на рассмотрение Совбеза ООН вопрос о введении в Донбасс миротворцев. При этом президент согласился с тем, что контингент может располагаться на всей территории ДНР и ЛНР, однако для этого, подчеркнул Путин, необходимо договариваться непосредственно с руководством самопровозглашенных республик.

Накануне Порошенко заявил о намерении обсудить с Меркель размещение миротворцев в Донбассе в ходе своей поездки в Германию.