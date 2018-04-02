Это попахивает шизофренией – доктор химических наук о версии отравления Скрипалей гречкой

В британской прессе появилась новая версия отравления британского шпиона Сергея Скрипаля. Журналисты издания The Sun заявляют, что якобы он и его дочь Юлия могли быть отравлены гречкой, в которую подмешали вещество «А234».

При этом крупу, по данным прессы, привезла из России в подарок Скрипалю подруга его дочери. Эта версия еще раз говорит о сфабрикованности дела, заявил радио «Звезда» доктор химических наук Вадим Мальцев.

«Во-первых, очень низкий уровень знаний, во-вторых, это попахивает шизофренией. То, что они хватаются за такие глупости, говорит о том, что их дело-то очень плохо обстоит. Все-равно это выяснится – и позор, сплошной позор. Я думаю, что правительство подаст в отставку. Даже если бы это была какая-то жидкость отравляющая, то в процессе варки, она бы, во-первых, испарилась и попала бы на кухню, и там людям стало бы плохо. И во-вторых, она бы разложилась от кипячения, произошел бы гидролиз в воде, и никто бы от приема пищи не пострадал», - объяснил Мальцев.

Британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта, сейчас они находятся в больнице. Лондон обвинил в применении против них нервно-паралитического вещества Москву. В России все опровергли и потребовали всестороннего и открытого расследования.

Недавно сообщалось, что Юлия Скрипаль пришла в себя и ее состояние улучшается. При этом, по словам эксперта, контакт с таким токсичным веществом, как «Новичок», должен вызывать гораздо более серьезные последствия, чем те, о которых известно в настоящее время по «делу Скрипаля».