Отважный гусь обратил в бегство морпехов США: видео

Храбрый гусь напал на американских морских пехотинцев на базе в городе Форт-Силл штата Оклахома. Видеозапись с камер наблюдения была опубликована в Сети.

На кадрах видно, как птица атаковала целый взвод военных и даже обратила в бегство несколько морпехов.

Как рассказали сами военнослужащие, пара гусей, которых они назвали Стив и Бренда, обосновали на территории базы гнездо, которое, судя по всему, одна из птиц и пыталась защитить.

Морпехи отметили, что они заботятся о птицах, дают им корм и даже приносили сено для того, чтобы гуси могли оборудовать свое жилище.