Пожарным удалось потушить загоревшийся многоквартирный дом в Сочи

Спасатели МЧС России спустя три часа после поступления сообщения о возгорании в жилом многоквартирном доме на улице Пятигорская в Сочи смогли ликвидировать пожар.

«В 20:42 ликвидация пожара», - заявили в пресс-службе управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. Сначала в пятиэтажке загорелась кровля, но огонь быстро охватил мансардный этаж здания, а после чего принялся уничтожать квартиры этажом ниже.

Всего из дома были эвакуированы порядка пятидесяти человек, в результате происшествия никто не пострадал.

Площадь пожара составила не менее 500 квадратных метров.