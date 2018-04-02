В Burger King в Ереване прогремел мощный взрыв

В центре Еревана в ресторане быстрого питания произошел взрыв, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении.

«2 апреля в 20:44 было получено сообщение, что в кафе быстрого питания Burger King на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв и есть пострадавшие», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работают четыре экипажа пожарной службы, правоохранители и спасатели.

По предварительным данным, всего ранены восемь человек, из них три гражданина России и два гражданина Ирана.

По данным МЧС Армении, все пострадавшие, включая иностранных граждан, были доставлены в медицинский центр «Святого Григория Просветителя».

Как сообщают СМИ, в здании мог взорваться газовый баллон.