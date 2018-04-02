Деньги не пахнут: Верка Сердючка призналась в тайных выступлениях в России

Украинский певец, шоумен и продюсер Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, не выступает на масштабных концертах в России, однако не скрывает, что в его гастрольном листе остались частные вечеринки и мероприятия на российской территории.

Такое заявление артист сделал на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире одесского канала «Думская ТВ».

«Гуляет, допустим, муж украинец, она русская или еврейка, они собираются... Мы там начинаем "Червону руту" или "Гоп-гоп-гоп", и они все радуются, они все переживают», - объяснил Данилко.

По его словам, украинские деятели искусства - это обычные люди, которые пытаются заработать своим трудом. А тех, кто срывает концерты, Данилко назвал проплаченными или пытающимися пропиариться людьми.