Пожар в многоквартирном жилом доме в Сочи локализован
Пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.
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Пожарные смогли остановить распространение огня в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Пятигорская в Сочи.
«Пожар локализован на площади 500 квадратных метров», - цитирует «Интерфакс» представителя оперативного штаба на месте происшествия.
По данным спасателей, из дома были эвакуированы порядка пятидесяти жителей, в результате пожара никто не пострадал.
На место пожара прибыл мэр города Анатолий Пахомов.
Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, пожар начался на кровле здания, после чего перекинулся на мансардный этаж и стал распространяться на квартиры, расположенные этажом ниже. Причиной этого стал сильный ветер, который помогал огню разгораться.
Всех эвакуированных жильцов сгоревшего дома планируют разместить на базе санатория.