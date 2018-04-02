Пожар в многоквартирном жилом доме в Сочи локализован

Пожарные смогли остановить распространение огня в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Пятигорская в Сочи.

«Пожар локализован на площади 500 квадратных метров», - цитирует «Интерфакс» представителя оперативного штаба на месте происшествия.

По данным спасателей, из дома были эвакуированы порядка пятидесяти жителей, в результате пожара никто не пострадал.

На место пожара прибыл мэр города Анатолий Пахомов.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, пожар начался на кровле здания, после чего перекинулся на мансардный этаж и стал распространяться на квартиры, расположенные этажом ниже. Причиной этого стал сильный ветер, который помогал огню разгораться.

Всех эвакуированных жильцов сгоревшего дома планируют разместить на базе санатория.