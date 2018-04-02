Хотим изгнать американцев из Сирии: ополченцы обстреляли базу США под Раккой

Сирийские ополченцы, которые называют себя «Народными силами сопротивления» и заявляют, что поддерживают официальный Дамаск, обстреляли из систем залпового огня американскую военную базу в районе города Ракка.

Кадры обстрела были опубликованы на YouTube-канале Directorate 4.

Бойцы заявляют, что их цель – полностью изгнать с территории Сирии военнослужащих США, а также арабо-курдские отряды «Демократических сил Сирии», которые поддерживаются Вашингтоном.

Обстрел базы ВС США стал первой операцией группировки. О погибших или пострадавших в результате инцидента не сообщается.