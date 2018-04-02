Огонь охватил почти весь многоквартирный дом: появились новые кадры пожара в Сочи

На последних кадрах, снятых на месте пожара в многоквартирном доме в Сочи, видно, что огонь уже перекинулся с крыши на квартиры.

По словам очевидцев, пожарные долго не могли подъехать к жилому комплексу, из-за большого количества припаркованных автомобилей, а огонь распространялся очень быстро из-за сильного ветра.

Как ранее рассказали «Звезде» в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, сначала загорелась кровля в доме. На место выехали спасатели и провели эвакуацию жителей.

По некоторым данным, всего были выведены порядка 50 человек.