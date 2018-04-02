Украина предложила России обмен заключенными
Киев готов передать Москве 20 заключенных на Украине россиян.
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
На Украине предложили провести обмен заключенными с Россией, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на заявление первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.
Как объяснила Геращенко, Киев готов передать Москве двадцать россиян, отбывающих срок «за нарушения украинского законодательства и участие в войне», в обмен на Олега Сенцова и Александра Кольченко, обвиненных в подготовке теракта в Симферополе, а также «других наших узников».
При этом точное число украинцев, которых хочет получить Киев, вице-спикер не уточнила.
Отмечается, что официально украинская сторона озвучит предложение об обмене 4 апреля на заседании рабочей группы в Минске.