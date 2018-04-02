Серфинг по-русски: как жители Владивостока «ловят волну» посреди льдин

Во Владивостоке открылся сезон сапсерфинга. Сотни спортсменов-экстремалов поплавали в акватории Амурского залива посреди гигантских льдин. При этом никого из них не смутила минусовая температура и холодный ветер.

По традиции сезон сапсерфинга был открыт «кражей» льдины. Однажды экстремалы забавы ради высадились на гигантскую глыбу. Идея так прижилась, что этот ритуал стали повторять ежегодно.Экстремалы жалуются: обидно, живя во Владивостоке, плавать в море только летом. Этим и объясняется популярность сапсерфинга в холодную пору среди местных жителей. И с каждым годом желающих заняться этим видом спорта становится все больше.

Сапсерфинг - это разновидность серфинга. Спортсмен стоит на специальной доске, а перемещается при помощи гребли веслом.