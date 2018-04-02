В Сочи эвакуируют жителей полыхающего многоквартирного дома

Спасатели проводят эвакуацию жителей горящего в Сочи многоквартирного дома, сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Информация о горении кровли по улице Пятигорская поступила на пульт диспетчера Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

«Сейчас проводится эвакуация жителей многоквартирного дома. Поданы четыре ствола «Дельта» для тушения пожара. На месте работает оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона», - заявили в пресс-службе.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным площадь возгорания составляет порядка 500 квадратных метров.

Ранее было опубликовано видео пожара, снятое местными жителями.