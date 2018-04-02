«Почта Банк» нарастил прибыль на 25% в 2017 году

Второго апреля президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко в ходе пресс-конференции подвел финансовые итоги работы банка в 2017 году. Чистая прибыль на 25% превысила аналогичный показатель 2016 года и составила 1,5 миллиарда рублей, активы достигли 247,6 миллиарда рублей (+117% год к году). Инфраструктурный платеж Почте России увеличился более чем в четыре раза и составил 3,2 миллиарда рублей против 750 миллионов рублей годом ранее.

За отчетный период кредитный портфель по МСФО (до резервов) превысил 196 миллиардов рублей. Общий объем продаж кредитных продуктов год к году вырос на 84%, до 159 миллиардов рублей. «Почта Банк» впервые вошел в топ-3 игроков рынка по объему выдач кредитов наличными (133 миллиарда рублей), которые стали ключевым драйвером роста кредитного портфеля в целом.

Портфель клиентских пассивов «Почта Банка» по итогам 2017 года составил 170 миллиардов рублей (+365% год к году), в том числе 132 миллиарда рублей – срочные депозиты, 38,2 миллиарда рублей – текущие счета населения.

«В прошлом году мы сделали упор на повышении как территориальной, так и ценностной доступности наших продуктов для россиян в 82 регионах страны. Работа в почтовых отделениях и развитие цифровых каналов обслуживания позволяют нам снижать операционные издержки, привлекать новых клиентов и повышать качество кредитного портфеля, стоимость риска по которому за снизилась до 5,7% против 7,2% годом ранее», – подчеркнул президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

Клиентская база банка за 2017 год выросла на три миллиона человек и превысила 6,3 миллиона клиентов. Число пользователей дистанционных каналов обслуживания увеличилось с 0,9 до 5,2 миллиона человек, а мобильное приложение «Почта Банк Онлайн» признано одним из лучших в России согласно результатам исследования Markswebb Rank & Report Mobile Banking Rank.

«Сегодня на долю цифровых каналов приходится порядка 20% от общего объема выдач кредитов наличными и более 25% объема привлечения клиентских пассивов. По мере роста клиентской базы и аудитории цифровых каналов данные показатели будут только расти», – отметил Дмитрий Руденко.

Среди ключевых достижений 2017 года он также выделил запуск эмиссии карт национальной платежной системы (выпущено более одного миллиона карт), в том числе с российским микрочипом – в течение нескольких месяцев «Почта Банк» банк успел стать одним из ключевых эмитентов данного вида карт.

Другим масштабным проектом стал запуск кобрендинговой карты «Пятерочка» совместно с одноименной торговой сетью. По словам Дмитрия Руденко, благодаря значительному пересечению целевой аудитории банка и ритейлера она обладает мощным потенциалом, который уже в ближайшем будущем позволит ей стать крупнейшим кобрендинговым проектом на рынке банковских карт в России. В сентябре-декабре 2017 года было выдано более 400 тысяч карт «Пятерочка».

Региональная сеть банка за отчетный период увеличилась практически в два раза, с 6310 до 12469 точек обслуживания в 4414 населенных пунктах (+2248 за год), 87,5% которой приходится на сельскую местность и города с населением менее 30 тысяч человек. Банк начал работать в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока, характеризуемых традиционно невысоким уровнем доступности финансовых услуг, особенно для жителей малых населенных пунктов. Развитие сети позволяет «Почта Банку» увеличивать кредитный и депозитный портфели, в 2018 году банк планирует нарастить сеть до 17 тысяч точек.