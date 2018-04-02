Уникальные подводные съемки древней усадьбы провели дайверы на дне Рыбинского водохранилища

Экспедиция Русского географического общества изучает развалины древней усадьбы на дне Рыбинского водохранилища в Ярославской области. Дайверы погрузились в ледяную воду, чтобы разгадать все тайны дома, где некогда жил знаменитый граф Алексей Мусин-Пушкин.

Луч фонаря скользит сквозь ил по поросшим ракушками валунам, выхватывая останки некогда величественного здания. Деревянный люк, обнаруженный водолазами в прошлой экспедиции, – главная цель этого погружения.

Ранее в этом месте протекала река Молога, чьи берега были густо заселены. После создания Рыбинского водохранилища все постройки оказались затопленными. Разведывательно-водолазная команда при поддержке Русского географического общества исследует руины родового имения Мусиных-Пушкиных, которое находилось в селе Борисоглеб.

Основной инструмент ныряльщиков в этой экспедиции – камера. Части фундамента, обломки стен, какие-то деревянные конструкции – все, что уцелело после 70 лет нахождения под водой, подробнейшим образом снимают с помощью подводных камер.

«Главная цель этого выезда – это завершить съемку усадьбы Борисоглеб для построения 3D-модели и, собственно, провести разведку того, что, мы предполагаем, было неким погребом или каким-то подвальным помещением в усадьбе», – рассказывает руководитель экспедиции «Затопленные святыни Мологского края» Константин Богданов.

Старинная усадьба не спешит расставаться со своими тайнами. В этот раз участникам экспедиции не удалось сдвинуть крышку – значит, будет повод вернуться сюда уже в мае.

«Там расстояние небольшое, то ли это был какой-то тайник, вмурованный в фундамент, то ли это какая-то абсолютно хозяйственная история, может быть, пока не известно», – отметил Богданов.

Зимний сезон окончен, все видео- и фотоматериалы, полученные в ходе экспедиции, лягут в основу интерактивного музея, где с помощью технологии дополненной реальности любой желающий без специальных навыков и оборудования сможет совершить экскурсию в уникальный подводный музей.