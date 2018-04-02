Украинский суд вызвал Гиви в суд спустя год после его убийства

В Днепропетровской области Украины Павлоградский городской районный суд вызвал на заседание бывшего командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, более известного как Гиви. Уголовное дело в отношении ополченца не закрыто до сих пор, несмотря на то что он был убит более года назад.

Как объяснили на странице пресс-службы суда в Facebook, по украинским законам смерть человека может быть подтверждена лишь органом отдела регистрации актов гражданского состояния.

«В настоящее время ни прокурор, ни защитник не представили соответствующего свидетельства. Павлоградский суд не может закрыть уголовное производство, а потому в очередной раз назначает судебное разбирательство с вызовом обвиняемого, поскольку не имеет официального подтверждения смерти Гиви», – пояснили в суде.

На Украине Гиви обвиняется в совершении террористического акта. Экс-командир «Сомали» был убит в собственном кабинете в штабе ополченцев из реактивного огнемета «Шмель» в феврале 2017 года. Ополчение обвинило ВСУ в убийстве одного из своих лидеров.