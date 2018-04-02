В Саратове рухнул четырехэтажный дом

В понедельник, 2 апреля, в Заводском районе Саратова произошло обрушение части четырехэтажного расселенного многоквартирного дома на Киевской улице.

Как сообщает портал «ЧП Саратов», есть угроза дальнейшего обрушения здания.

По словам очевидцев, они слышали звуки работы электроинструментов, а прямо перед разрушением из здания выбежали три человека.

На месте работают сотрудники областной службы спасения, МЧС, также рядом с местом инцидента дежурит несколько карет скорой помощи.

«Сейчас на месте работают кинологи областной службы спасения. Остальных вывели за оцепление. Дом расселен, но проверить все равно надо», – заявил начальник облспаса Юрий Юрин.

В данный момент выясняются все обстоятельства и причины происшествия.