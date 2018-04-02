Капитану арестованного на Украине российского судна грозит до пяти лет тюрьмы

Прокуратура Украины наложила арест на российское рыболовецкое судно «Норд», задержанное 25 марта украинскими пограничниками якобы за нарушение границы территориальных вод. Кроме того, капитан сейнера подозревается в совершении уголовного преступления по статье УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Рыболовецкое судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море. Украинские пограничники утверждают, что сейнер якобы нарушил границу территориальных вод Украины. При этом они же сами официально заявили, что «Норд» находился в 30 километрах от берега, тогда как территориальные воды заканчиваются за 22 километра от береговой линии.

На борту корабля находились десять членов экипажа, которые являются гражданами России. По словам моряков, их задерживали, угрожая оружием.

ФСБ Крыма возбудила уголовное дело по ст. 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».