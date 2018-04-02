Вселенная схлопнется после столкновения с пузырем

Вселенная может схлопнуться из-за столкновения с пузырем отрицательной энергии. С таким предупреждением выступили ученые, которые при этом оговорились, что процесс гибели Вселенной, возможно, уже начался.

Эксперты из Гарвардского университета, которых цитирует Daily Mail, говорят, что, по сути, Вселенная исчезнет так же абсурдно, как и когда-то возникла. А причиной этому станет, утверждают они, ее столкновение с пузырем отрицательно заряженной энергии, произведенной бозоном Хиггса.

Бозон Хиггса иначе называют «частицей Бога». Ученые видят некую иронию в том, что фундаментальная частица, придающая массу всей материи во Вселенной, может в один день привести к ее полному уничтожению.

Стандартная модель элементарных частиц предлагает нам сценарий длительного и поступательного исчезновения Вселенной. Однако новое исследование предлагает другой вариант: все сущее может исчезнуть намного быстрее. Более того, вероятно, этот процесс уже был запущен в ходе взаимодействия с черной дырой, говорится в публикации.

В статье также подчеркивается, что исследователи сделали это ошеломляющее открытие, изучив все, что мы уже знаем о массах частиц и способах их взаимодействия.